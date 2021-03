Amici di Maria De Filippi, Amedeo Venza contro le parole di Lorella Cuccarini: “Ti sei sbagliata”.

Mai come questo anno Amici di Maria De Filippi sta attuando pubblico e critiche. Tanti sono i commenti da parte del pubblico dei social, che sembra essere più attivo che mai, pronto a fare il tipo per il proprio o la propria beniamina.

Sabato scorso, 21 marzo 2021, è andata in onda la prima puntata del Serale e non sono mancate le polemiche. In particolare, la maestra Alessandra Celentano ha cercato in ogni modo di mettere in difficoltà Martina, facendola sfidare con alcuni dei suoi allievi, ritenuti più meritevoli di essere in trasmissione. La Celentano aveva previsto per la giovane allieva un passo a due insieme al suo compagno di squadra Alessandro. La maestra Lorella Cuccarini, però, ha subito preso le difese della sua allieva, dicendo che non aveva mai ballato in coppia.

Sul web, dopo la puntata, qualcosa è successa. A smentire le parole dell’insegnante è stato Amedeo Venza, che ha pubblicato una vecchia foto della Miliddi, in cui si vede proprio Martina partecipare alla semifinale del campionato italiano di ballo in coppia.

Le parole di Amedeo Venza

“Ti sbagli Lorella. Martina non solo ha spesso ballato in coppia, ma ha partecipato anche ai campionati italiani, arrivando in semifinale”. Così ha scritto sul suo account Instagram, Amedeo.

Come sempre accade, sul web si è scatenata una polemica su Martina e sulla maestra di Amici di Maria De Filippi. Sta di fatto, però, che appare molto improbabile che una professionista come Lorella Cuccarini abbia mentito solamente per difendere una sua allieva.