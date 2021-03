Atto vandalico contro Federico Fashion Style: lo sfogo

Federico Fashion Style ha denunciato attraverso i social l'ennesimo atto vandalico accaduto nei suoi confronti.

Federico Lauri: l’atto vandalico

Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, ha denunciato via social l’ennesimo atto vandalico commesso nei confronti della sua auto.

Nei giorni scorsi l’hair stylist si è recato in Sardegna – tra numerose polemiche – per via di un tour legato al lavoro. La questione ha scatenato numerose critiche via social per via delle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria in corso. Lauri si è difeso via social e ha replicato contro l’atto vandalico subito: “Mi hanno distrutto la macchina, me l’hanno graffiata. Io comunque continuo il mio tour, non mi abbatto e voi rimarrete dei poveri illusi perché tanto io la macchina la sistemerò ugualmente.

Queste sono le persone che vengono incitate all’odio. Qual è il problema? Cosa ho fatto di male? Sto andando a lavorare, sono un imprenditore. Fare una cosa del genere…”, si è sfogato via social.

Non è la prima volta che Federico Fashion Style subisce atti vandalici alla sua auto. Meno di un anno fa una vicenda simile gli era accaduta all’inaugurazione di un suo negozio a Roma. Anche in quel caso l’hair stylist dei vip si era sfogato via social per quanto accaduto.

“Se sono potuto venire in Sardegna è perché ho rispettato tutte le regole. Ho fatto il tampone, mi sono registrato a ‘Sardegna sicura’, quindi a chi ho tolto il lavoro?”, ha concluso l’hair stylist nel suo sfogo via social.