Evaportato l’accordo con la società del programma che avrebbe dovuto riportare Benedetta Parodi in Rai: i dettagli della vicenda

La partenza del suo nuovo show sarebbe dovuta avvenire nelle prossime settimane, nella fascia mattiniera domenicale di Rai 2. Invece, stando a quanto risulta, il ritorno di Benedetta Parodi sulla tv di Stato pare essere saltato. In base alle indiscrezioni finora emerse, la conduttrice non avrebbe infatti raggiunto un accordo con la società di produzione, portando dunque il progetto a un nulla di fatto.

Si sarebbe dovuto trattare di un nuovo programma dedicato alla cucina, che sarebbe dovuto andare in onda verso le 11.00 della domenica sulla rete diretta da Ludovico Di Meo.

L’idea era di far da traino a Dolce Quiz, anch’esso un nuovo format che partirà a breve, con l’intenzione di farlo slittare alla seconda domenica di aprile, in modo da evitare la sovrapposizione con la messa pasquale di papa Francesco. Per il momento, dunque, in palinsesto resta soltanto quest’ultimo quiz, condotto da Alessandro Greco con la partecipazione dello chef stellato Ernst Knam. Il nuovo titolo della Parodi resterebbe invece per ora parcheggiato in box.

Non è da escludere che il programma culinario possa comunque essere riproposto nei prossimi mesi sempre su Rai 2, senza tuttavia Benedetta Parodi. La presenza della giornalista sembra infatti del tutto evaporata, rimandando quindi ancora una volta il suo ritorno alla tv pubblica. Da essa manca del resto dalla Domenica In del 2017-2018, ossia dalla poco fortunata edizione condotta insieme alla sorella Cristina.