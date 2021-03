Questa mattina è nata Baby V! Chiara Ferragni ha mostrato via social il borsone preparato per il ricovero in ospedale.

Questa mattina è nata la seconda figlia di Chiara Ferragni e Fedez ed è stato finalmente svelato il nome: la piccola si chiama Vittoria.

Pochi giorni fa Chiara Ferragni ha mostrato via social la borsa preparata in vista del parto in ospedale.

Il suo costo è esagerato.

Chiara Ferragni: la borsa per il parto

La seconda figlia di cui Chiara Ferragni e Fedez hanno preferito non svelare il nome fino al momento della nascita. Negli ultimi giorni di gravidanza l’influencer ha condiviso con i fan emozioni e retroscena di questo delicato periodo, e non ha mancato di mostrare loro la borsa che avrebbe preparato in vista del suo ricovero in ospedale. Il modello è firmato Louis Vuitton, e si tratta di un classico Keepall 50 Bandouliere Mesh (declinato in una versione davvero esclusiva).

Il suo valore sarebbe di ben 5000 euro e si tratta di una versione esclusiva collezione firmata Virgil Abloh.

Chiara Ferragni si è detta sempre più impaziente di poter finalmente conoscere la sua bambina e, a differenza della sua prima gravidanza (conclusasi alla 37esima settimana) la piccola si è fatta attendere quasi fino alla fine.

L’influencer e suo marito Fedez hanno preferito non svelare il nome della bambina ma durante l’edizione 2021 del Festival di Sanremo i due hanno rivelato l’iniziale del suo nome, ovvero la lettera V. La bambina, a differenza del fratello maggiore Leone, è nata a Milano. Il primo figlio della coppia era nato a Los Angeles così da permettergli di avere fin da subito il doppio passaporto.