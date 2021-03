Chiara Ferragni, le luci viola in sala parto: la spiegazione

La piccola Vittoria Lucia Ferragni è nata in una sala parto con luci viola. Tutto quello che c'è da sapere.

Chiara Ferragni ha dato alla luce la sua seconda figlia, Vittoria Lucia Ferragni, e sui social ha postato la prima foto che la ritrae con la piccola in braccio in sala parto. In tanti si sono chiesi come mai le luci della sala fossero viola.

Chiara Ferragni: le luci in sala parto

La piccola Vittoria Lucia Ferragni, seconda figlia di Chiara Ferragni e Fedez, è nata nella notte del 23 marzo 2021. Sui social l’influencer ha postato la prima foto della bambina, che ha ottenuto il pieno di like da parte dei fan. In tanti si sono chiesti come mai la sala parto in cui è scattata la foto fosse illuminata con luci viola (mentre una luce più piccola, di colore rosa, è apparentemente accostata al volto della bambina).

Tecnicamente potrebbe trattarsi di innovative luci biodinamiche per la cromoterapia natale, una tecnica che consentirebbe alle partorienti di allentare la tensione del parto e che, simulando la luce del sole, consentirebbe di regolare il ritmo sonno-veglia e la frequenza cardiaca. Notoriamente le luci soffuse permetterebbero inoltre di scatenare il rilascio di ossitocina, un ormone fondamentale nel parto.

Chiara Ferragni non ha ancora svelato dettagli su come sarebbe andata la nascita della piccola Vittoria, mentre lei stessa aveva svelato che la nascita del suo primo figlio Leone (avvenuta alla 37esima settimana mediante induzione) non sarebbe stata semplice.

Il piccolo aveva problemi dovuti alla placenta e per questo il parto era stato anticipato rispetto al termine.