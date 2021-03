Nel corso dell’ultima puntata della nuova edizione di Amici, Esa Abrate è stato eliminato dopo Gaia Di Fusco. Il cantante facente parte della squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi è così tornato alla sua vita quotidiana, riprendendo appieno anche la propria attività sui social.

Proprio online ha trovato molti messaggi di supporto da parte dei fan, ma purtroppo anche qualche insulto razzista che l’ha spinto a realizzare delle IG Stories di replica.

Dopo un sacco di mesi eccoci di nuovo qua

Il percorso ad Amici è finito

È stata un’esperienza veramente bella, difficile, dura, indimenticabile, fantastica

Ho avuto la possibilità di studiare e di approfondire la mia passione e il mio talento

Lavorare con i top dei top e di tutto ciò sono grato a @amiciufficiale e a @rudy_zerbi che ha creduto in me dal giorno zero ♥️

Ora comincia l’avventura

Nessun piano B

La partita comincia adesso e la giocheremo bene

Tra pochissimo vi farò cantare qualcosa di nuovo 🔥

