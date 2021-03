Fedez commosso per la nascita di Vittoria: il video in ospedale

Chiara Ferragni ha condiviso il primo video di Fedez visibilmente commosso per la nascita della figlia.

Nella notte del 23 marzo 2021 è nata la seconda figlia di Chiara Ferragni e Fedez, la piccola Vittoria. Sui social la coppia ha condiviso una foto della bambina e il primo video di Fedez commosso con la piccola tra le braccia.

Fedez commosso: la nascita di Vittoria

Fedez e Chiara Ferragni sono finalmente diventati genitori per la seconda volta. Sui social l’influencer ha postato un video del marito Fedez con in braccio la piccola Vittoria (questo il nome della seconda figlia che i due non hanno svelato fino al giorno del parto). Nelle immagini si vede Fedez visibilmente commosso guardare teneramente la bambina.

“La nostra Vittoria”, ha scritto la coppia presentando la bambina ai fan dei social, e ricevendo da subito centinaia di messaggi commossi e auguri da parte dei fan. Il piccolo Leone intanto è rimasto a casa col nonno, e i due genitori hanno condiviso un video del bambino che per la prima volta saluta la sorellina e dice “vi aspetto con amore”. Chiara Ferragni ha aggiornato i fan fino agli ultimi giorni prima del parto e sui social aveva condiviso dettagli sui preparativi e sulla borsa già pronta per il ricovero in ospedale.

Finora lei e Fedez avevano preferito non svelare il nome della bambina, ma avevano anticipato l’iniziale del nome (ovvero la lettera V). Sui social anche la nonna Marina Di Guardo e le sorelle di Chiara Ferragni, Valentina e Francesca, hanno espresso la loro gioia per la nascita della nuova nipotina.