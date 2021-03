La secondogenita di Chiara Ferragni e Fedez è nata: ecco cosa significa il nome scelto per la piccola, finora chiamata Baby Girl

Vittoria Lucia Ferragni è finalmente nata! Chiara Ferragni, ormai entrata nella 39esima settimana, è dunque diventata mamma della sua secondogenita, nata dall’amore con il rapper Fedez. Il nome della piccola di casa è già in tendenza, mentre i rispettivi post pubblicati dai suoi genitori hanno raggiunto un numero incredibile di like in pochi minuti.

Il primo a pubblicare la foto della bimba è stato il cantante lombardo, seguito subito dopo dall’influencer cremonese, dove entrambi hanno rimarcato la data di nascita e il nome della neonata.

Visualizza questo post su Instagram March 23rd, 2021.

La nostra Vittoria 💖 Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Tra le maggiori curiosità su quella che finora veniva chiamata Baby Girl c’era ovviamente il nome scelto dai Ferragnez, finora attentissimi a non far trapelare nulla in proposito. La bambina si chiama dunque Vittoria Lucia Ferragni e come il simpatico fratello Leone porta sia il cognome della mamma sia quello del papà.

Visualizza questo post su Instagram 3 Marzo 2021

La nostra Vittoria 🎀 Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

Solo l’iniziale del nome era stato anticipato dalla popolare coppia, fieramente esibita da papà Fedez nella prima serata di Sanremo 2021. Ma qual è il significato del nome Vittoria? Probabilmente i Ferragnez hanno voluto chiamarla così onorando l’etimologia della parola, che rimandando all’omonima divinità greca e romana sta a significare “colei che è vittoriosa e vince sul male”.