Isola Dei Famosi, la verità di Giorgio Manetti

Giorgio Manetti contro gli autori dell’Isola dei Famosi:”Non so perché non sono stato scelto”.

Da una settimana è iniziata la nuova edizione dell’isola dei famosi. Alla conduzione la bravissima Ilary Blasi. Tanti sono stati, come capita ogni anno, gli esclusi che, dunque, non hanno potuto naufragare sulle spiagge dell‘Honduras. Tra questi anche Giorgio Manetti. L’ex volto del Trono Over di Uomini e Donne era pronto a sbarcare in Honduras e invece non sarebbe stato preso in considerazione neanche da Ilary Blasi e dagli autori del reality show.

L’uomo ha rilasciato un’intervista esclusiva a Nuovo Tv. In questa occasione ha raccontato la verità su questa storia. Più nel dettaglio, Giorgio ha raccontato di non aver mai potuto sostenere nemmeno il provino iniziale con gli autori del reality e che, a questo silenzio, avrebbe preferito anche un semplice “no grazie”.

Le parole di Giorgio Manetti

“Mi chiedo chi siano e che cosa abbiano fatto nella loro vita per essere ritenuti famosi.

Gli autori hanno dei criteri di scelta che non riesco a comprendere. Non sarò nessuno, ma almeno posso contare su un gran numero di persone che continuano ad amarmi e a seguirmi”. Così ha parlato Giorgio Manetti parlando sulla possibilità negata di partecipare al reality di Canale 5. Giorgio, ancora, non riesce a capire quali siano stati i criteri di scelta da parte degli autori, visto che lui poteva contare su un grande seguito, soprattuto femminile, che lo sostiene da quando era arrivato nello studio di Uomini e Donne per corteggiare Gemma Galgani.

Chissà che l’uomo possa prendere parte alla nuova edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini o, perché no, magari possa tornare proprio nel programma di Maria De Filippi.