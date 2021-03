Elisabetta Gregoraci ha del tutto dimenticato Pierpaolo Pretelli? I like dell'ex gieffina alle foto in costume del naufrago Gilles Rocca

Reduce dal successo di Ballando con le Stelle, il regista e attore 38enne Gilles Rocca sta ora facendo la propria esperienza all’Isola dei Famosi 2021. La sua presenza nel reality condotto da Ilary Blasi non passa però certo inosservata, sopratutto per la sua prestanza fisica.

Tra i suoi tanti estimatori c’è anche un’ex volto noto del Grande Fratello Vip 5, ossia la focosa calabrese Elisabetta Gregoraci, che sui social non disdegna di mettere “like” complimentosi alle foto in costume del novello naufrago.

Nel dettaglio, a seguito della puntata del 22 marzo scorso, sono state pubblicate delle nuove foto di Gilles mentre si abbassava un po’ di più il costume per far vedere quanto era dimagrito.

Ecco dunque che tra i tanti “like” di apprezzamento è apparso anche quello della Gregoraci. L’ex moglie di Flavio Briatore ha completamente dimenticato Pierpaolo Pretelli, conosciuto all’interno della casa più spiata d’Italia? Dopo l’amicizia speciale con l’ex Velino starebbe subendo il fascino dell’attuale protagonista dell’Isola dei Famosi?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Trash Italiano (@trash_italiano)

Ricordiamo peraltro che Elisabetta Gregoraci si è ritrovata di recente nuovamente al centro delle polemiche per alcune dichiarazioni rilasciate proprio su Pierpaolo. L’ex gieffino ha infatti ammesso di aver scoperto che lei aveva già un altro uomo che la stava aspettando fuori dalla Casa. Aveva inoltre aggiunto che sarebbe stato questo il motivo per cui la showgirl non si sarebbe spinta oltre tra le mura di Cinecittà. Tale versione dei fatti non è però affatto piaciuta alla Gregoraci, la quale ha prontamente replicato sui social piuttosto stizzita.