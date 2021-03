Valentina Persia, popolare comica attualmente impegnata all'Isola dei Famosi, ha passato una brutta nottata in Honduras scoppiando in lacrime

Nell’ultima diretta dell’Isola dei Famosi è apparsa energica, allegra e integrata nel gruppo dei Burinos. Tuttavia durante la sua seconda notte a Cayo Cochinos, la simpatica Valentina Persia ha avuto un brutto crollo. L’attrice è infatti scoppiata a piangere, facendo preoccupare gli altri naufraghi in merito a un suo possibile abbandono.

L’unica preoccupazione dell’artista era tuttavia quella di non venir ripresa dalle telecamere, perché non voleva che i suoi due figli la vedessero in quelle condizioni.

Valentina Persia: “selvaggia, gitana, piedi scalzi, pronta a buttarmi nella mischia”#isola pic.twitter.com/i9a6FEjqWv — isola out of context (@oocisola) March 18, 2021

La crisi pare essere intanto poco a poco rientrata, visto che nelle score ore l’attrice romana è sembrata serena nonché parecchio agguerrita.

In un’intervista rilasciata qualche tempo a Vieni da Me, Valentina Persia aveva raccontato di aver perso prematuramente il suo compagno. Inoltre la comica ha anche sofferto di depressione post partum, rivelando di essersi sentita inadatta e stanca. “Quell’amore che tutti mi dicevano avrei avvertito immediatamente, io non lo sentivo. Avevo paura di non farcela a dare supporto a due estranei. Sono crollata e sono arrivata a punto di graffiarmi a sangue la faccia”.

Insomma, sicuramente tali episodi possono essere in qualche modo tornati a disturbare la mente della Persia in un momento così delicato come quello che sta passando in Honduras.