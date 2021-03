Ilary Blasi e Tommaso Zorzi si sono resi protagonisti di due spoiler che non sono passati inosservati.

Ilary Blasi è tornata in onda lunedì 22 marzo 2021 con la terza puntata della nuova edizione de L’Isola dei famosi. Al suo fianco i tre opinionisti, ovvero Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Proprio il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip e la conduttrice del programma si sono resi protagonisti di una gaffe che non è passata inosservata.

Ecco cosa è successo.

Ilary Blasi e Tommaso Zorzi

Nel corso della terza puntata de L’Isola dei famosi Ilary Blasi e Tommaso Zorzi si sono resi protagonisti di due momenti che non sono passati di certo inosservati.

Il primo a rischiare di fare un pasticcio è stato Zorzi che ha parlato dell’altra isola, ovvero di Parasite Island, di cui i concorrenti del programma non sono a conoscenza.

L’audio fortunatamente era chiuso e i naufraghi non hanno sentito nulla, ma in molti non hanno potuto fare a meno di ricordare quanto successo qualche tempo fa con Mara Venier. Anche la nota conduttrice, infatti, nel corso di un’edizione in cui ha ricoperto il ruolo di opinionista, si era resa protagonista di uno spoiler dello stesso tipo.

Se tutto questo non bastasse anche Ilary Blasi ha spoilerato l’esistenza di Parasite Island. In seguito alla prova ricompensa, infatti, si è assistito allo scambio di un naufrago tra Rafinados e Burinos, con Brando Giorgi che dopo solo alcuni giorni di permanenza ha già cambiato squadra. Proprio commentando l’accaduto, quindi, la Blasi ha affermato: “Come Ferdinando sull’Isola Parasite“.