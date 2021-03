Lodovica Comello è risultata positiva al Coronavirus, pertanto non potrà essere alla finale di Italia's Got Talent.

Lodovica Comello ha annunciato via social di essere risultata positiva a Covid-19. La conduttrice non potrà essere prende alla finale di Italia’s Got Talent.

Lodovica Comello ha il Covid

Attraverso un video sui social Lodovica Comello ha annunciato di essere risultata positiva al Coronavirus.

Per questo motivo la conduttrice non potrà essere presente nella finale di Italia’s Got Talent, e dovrà attendere di tornare negativa a Covid-19. “Un annuncio amaro”, ha dichiarato via social la conduttrice, e ancora: “Non sono in diritto di lamentarmi perchè alla fine ho avuto solo un po’ di febbre e di raffreddore ma non nascondo che mi dispiace davvero tanto. Avrei anch’io voluto contribuire a regalare un po’ di allegria al pubblico a casa”.

Fortunatamente le condizioni di salute della conduttrice non sarebbero gravi e lei stessa ha spiegato di aver avuto solamente un po’ di febbre. Nei giorni scorsi anche Elettra Lamborghini era risultata positiva al Coronavirus, e come lei anche l’attore Luca Zingaretti.

In tanti tra i fan sui social hanno espresso la loro solidarietà a Lodovica Comello attraverso i social, e in molti sono dispiaciuti all’idea di non poterla vedere nell’attesa finale di Italia’s Got Talent accanto ad Enrico Papi. Un anno fa (il 16 marzo 2020) la conduttrice è diventata mamma del piccolo Teo, nato dall’amore per il produttore Tomas Goldschmidt, con cui si è sposata nel 2015.