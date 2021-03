Manila Gorio è risultata positiva al Coronavirus ed è stata ricoverata in terapia intensiva all'ospedale di Bisceglie.

Manila Gorio è stata ricoverata in ospedale a causa dei gravi sintomi del Coronavirus. La conduttrice, che non avrebbe sofferto di alcuna patologia, ha trascorso giornate difficili in terapia intensiva.

Manila Gorio in ospedale per Covid

A causa dei sintomi del Coronavirus Manila Gorio è stata ricoverata all’ospedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie.

Dopo aver trascorso giornate particolarmente difficili a causa dei sintomi della malattia, la conduttrice ha affidato ai social i suoi ringraziamenti per il team di medici che l’hanno seguita durante il suo ricovero in ospedale e ha lanciato un appello ai suoi fan. “Ho visto la morte ad un attimo da me”, ha scritto la conduttrice via social, e ancora: “E’ stata una dura prova per me perché la malattia mi ha colpito violentemente ma grazie a tutto il loro supporto posso ritenermi fortunata di avercela fatta e di poterlo raccontare a tutti voi..

Pensavo di non farcela, ho visto la morte davanti a me ma da quella terapia intensiva sono fuggita.”

In tanti sui social hanno espresso la loro solidarietà alla conduttrice che non avrebbe avuto patologie pregresse e che è nata nel 1989.

“Non so di chi sia la colpa di tutto questo ma credetemi ho passato l’incubo più grande che potessi immaginarmi”, ha scritto Manila Gorio nel suo sfogo via social. A quanto pare le sue condizioni sarebbero in netto miglioramento, e in tanti si augurano che la conduttrice possa presto essere dimessa dall’ospedale. Nei giorni scorsi anche l’attore Luca Zingaretti è risultato positivo al virus, così come la conduttrice Simona Ventura e il suo compagno, Giovanni Terzi.