Il futuro miglior giocatore del mondo Kylian Mbappé e l’ex tentatrice Maria Luisa Jacobelli stanno facendo parecchio parlare di sé nel mondo del gossip. Secondo i bene informati, il campione del Paris St-Germain e la figlia del direttore di “Tuttosport” avrebbero infatti trascorso una notte di follie al Sofitel di Parigi, presagendo addirittura una possibile vera relazione.

Secondo quanto riportato dal settimanale “Oggi”, il campione francese avrebbe perso la testa per la bella Maria Luisa, con la quale sarebbe stato paparazzato nei pressi del rinomato hotel a cinque stelle della capitale francese.

Se c’è già chi crede possa nascere qualcosa di più, altri pensano che questa focosa liason sia soltanto un’avventura passeggera. Come andrà a finire tra i due bellissimi? Sarà solo l’avventura di una notte? Lo potremo sapere solamente col tempo: non resta dunque che attendere ulteriori sviluppi per capire cosa succederà.