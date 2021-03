Il Paradiso delle Signore: Vittorio scopre la verità su Marta e Dante

In relazione alle anticipazioni su Il Paradiso delle Signore, sono stati rivelati alcuni dettagli come la scoperta di Vittorio del tradimento di Marta.

Le anticipazioni rilasciate in merito alla soap opera italiana “Il paradiso delle Signore”, in onda su Rai 1, hanno rivelato alcune importanti novità in relazione ai personaggi principali della serie.

Il Paradiso delle Signore: novità e anticipazioni

Nel corso del suo lungo soggiorno a New York, Marta ha tradito il marito Vittorio con Dante Romagnoli. Nel frattempo, Vittorio ha rafforzato il suo rapporto con la cognata Beatrice, rimasta vedova e con la quale aveva avuto una liaison da adolescente. Mentre Marta si trova negli Stati Uniti, quindi, i due si scambiano un bacio ma, in seguito all’episodio, Beatrice decide di allontanarsi dall’ex-pubblicitario, scegliendo di non compromettere il suo matrimonio.

Intanto, né Marta né Vittorio sono al corrente o nutrono sospetti rispetto alla reciproca infedeltà. Per questo motivo, l’uomo si appresta ad avviare una collaborazione lavorativa con Dante Romagnoli.

Il tradimento di Marta, tuttavia, verrà scoperto dalla vicepresidentessa del Circolo e cugina di Dante, Fiorenza Gramini, seguita dalla Contessa di Sant’Erasmo, Adelaide, informata dalla stessa nipote attraverso una lettera. La fotografa Marta, infatti, logorata da menzogne e sotterfugi, sceglie di confidarsi con la zia, che appare particolarmente scossa nell’apprendere la notizia.

Messa al corrente, inoltre, la Contessa Adelaide decide di incontrare Dante Romagnoli, esortandolo a rinunciare alla nipote per il bene di entrambi. La donna, poi, chiede anche al cognato Umberto di fare alcune ricerche sul passato di Romagnoli, in modo tale da far luce sulla sua personalità e sulle sue intenzioni. L’uomo, poi, scoprirà dettagli estremamente inquietanti sull’imprenditore.

Contemporaneamente, Adelaide viene ricattata da Fiorenza Gramini, che sfrutta a suo favore il rapporto tra Marta e Dante. Esasperata dalle richieste della vicepresidentessa del Circolo, la Contessa decide di mettere a rischio l’onore della famiglia.

Successivamente, anche Vittorio verrà a conoscenza del tradimento della moglie attraverso le velenose insinuazioni di Fiorenza. A questo punto, dunque, l’ex-pubblicitario ha un duro confronto con Dante Romagnoli, in seguito al quale sceglie di raggiungere la Marta a Parigi, intenta a prendersi cura dell’amatissimo fratello Riccardo.