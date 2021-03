Pierpaolo Pretelli si è scagliato contro Tommaso Zorzi per i suoi atteggiamenti al GF Vip.

Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip 5, Pierpaolo Pretelli si è scagliato contro Tommaso Zorzi, che una volta uscito dalla casa del reality show ha rivelato di aver cancellato la fidanzata di Pierpaolo, Giulia Salemi, dai social.

Pierpaolo Pretelli contro Tommaso Zorzi

Alcuni atteggiamenti di Tommaso Zorzi non sarebbero andati giù a Pierpaolo Pretelli, che con il vincitore del GF Vip ha condiviso la sua esperienza nella casa di Cinecittà. Durante il programma si sono definitivamente deteriorati i rapporti tra Tommaso e Giulia Salemi, la fidanzata di Pierpaolo che lui ha affermato di aver cancellato dai suoi canali social. Pierpaolo ha criticato apertamente Tommaso affermando che sarebbe stato un “cinico stratega” durante la sua partecipazione al programma: “I più strateghi sono stati Dayane e Tommaso.

Lui penso sia stato un concorrente ideale per questo gioco perché ha creato sempre le dinamiche. Tommaso è una persona che riesce a scindere i sentimenti dal gioco, è cinico. Basta pensare che ha nominato Stefania, che è la sua migliore amica, Maria Teresa e Francesco. Io non l’avrei mai fatto”, ha dichiarato Pierpaolo. Tommaso Zorzi replicherà?

Per il momento il vincitore del GF Vip è impegnato come opinionista all’Isola dei Famosi 2021, dove è stato chiamato in via provvisoria per sostituire Elettra Lamborghini (assente nelle prime puntate dello show a causa della sua positività al Coronavirus).

Tra Tommaso e Giulia Salemi i rapporti sembrano essere ormai freddi, e in tanti si chiedono se un domani i due influencer riusciranno ad avere un chiarimento così come Pierpaolo e Zorzi.