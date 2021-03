La madre di Pierpaolo Pretelli ha postato una foto di Ariadna Romero ed è stata travolta da una valanga d'insulti.

Margherita Velardi, madre dell’ex gieffino Pierpaolo Pretelli, ha postato sui social una foto dell’ex compagna del figlio, Ariadna Romero. Sui social è insorta una bufera.

Pierpaolo: la madre e la foto di Ariadna

Ora che Pierpaolo Pretelli ha lasciato il Grande Fratello Vip insieme alla fidanzata Giulia Salemi, non sembrano placarsi le bufere riguardanti la sua famiglia e il rapporto con l’ex compagna, Ariadna Romero, madre del figlio dell’ex velino, Leonardo.

Sui social Margherita Velardi, mamma di Pierpaolo, ha pubblicato una foto proprio di Ariadna, e sui social è insorta una bufera. “Bella foto, ma così irrispettosa!!! Perché non hai messo una foto di tuo figlio e della sua nuova ragazza? Non capisco perché sei così contraria a questa relazione. Quindi manchiamo di rispetto alla donna perché non sono madri, questo ha senso per te?”, ha scritto un utente tra i commenti alla foto, mentre un altro ha aggiunto: “Perché non fermarsi? Perché non fare un passo indietro di fronte ad un amore?”

Durante la partecipazione di Pierpaolo al GF Vip avevano fatto discutere le insistenti intromissioni dei suoi familiari in merito al suo rapporto con Giulia Salemi.

Lo stesso Pierpaolo ha affermato di aver scelto di stare con la Salemi nonostante “il parere contrario della famiglia” e ha fatto sapere di essere intenzionato a presentarla a suo figlio Leo. Al momento i due non hanno commentato la vicenda e la madre di Pierpaolo ha reso privati i suoi profili dopo che in tanti l’hanno insultata per la foto di Ariadna Romero.