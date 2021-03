Salvatore Di Carlo ha il Covid: “Sintomi preoccupanti”

Teresa Cilia ha manifestato la sua preoccupazione per le condizioni di salute di Salvatore Di Carlo, risultato positivo al Covid.

Salvatore Di Carlo positivo al Covid

Attraverso i social Teresa Cilia ha espresso la sua preoccupazione per le condizioni di salute di suo marito, Salvatore Di Carlo, che nei giorni scorsi è risultato positivo al Coronavirus.

L’ex volto di Uomini e Donne attraverso i social ha fatto sapere che quelli di Di Carlo sarebbero “sintomi preoccupanti”: “Spero che i sintomi di mio marito rimangano tali e non diventino più gravi di quelli che già sono preoccupanti, ha una brutta tosse”, ha dichiarato Teresa attraverso i social. In tanti si sono uniti alla storica ex coppia di Uomini e Donne esprimendogli il loro cordoglio e il loro dolore.

Al momento Teresa Cilia sarebbe in attesa del risultato del suo tampone, e lei e Salvatore sarebbero “isolati” nello stesso appartamento.

Solo poche settimane fa Teresa Cilia ha dovuto subire un delicato intervento al cuore e lei stessa aveva aggiornato i fan sulle sue condizioni. Salvatore le era stato accanto, e la coppia non ha smesso di mostrarsi unita via social, dove in tanti hanno continuato a seguirli dopo la loro esperienza a Uomini e Donne.

La coppia ha ringraziato i tanti che sui social hanno espresso loro affetto e calore dopo la notizia della positività di Di Carlo, e in tanti tra i fan sono in attesa di conoscere ulteriori dettagli sulle condizioni della coppia.