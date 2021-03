I tanti mesi di distanza hanno forse minato il matrimonio di Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi? Il tweet che chiarisce i rumors

Stefania Orlando e il marito Simone Gianlorenzi sono davvero in crisi? Da qualche ora ha preso a circolare sui social il timore che qualcosa tra loro possa essere cambiato. Qualcuno ha infatti pensato che l’ex concorrente del Gf Vip 5 possa aver già addirittura lasciato la loro casa, concentrando i sospetti soprattutto su Twitter.

Secondo altri, inoltre, sarebbe stato il silenzio social della bella presentatrice ad aver scatenato il chiacchiericcio relativamente al suo matrimonio. Tuttavia nulla è come sembra.

Se in effetti Stefania non si fa sentire online da quasi un giorno, la motivazione pare non essere collegata a Simone. Proprio lui, del resto, ha deciso di intervenire per mettere a tacere tali voci, tranquillizzando così i tantissimi fan della coppia. Ecco dunque il tweet di smentita postato dal musicista:

Vorrei rassicurarvi sul fatto che la Queen non è mai scappata di casa, non abbiamo mai litigato, stiamo insieme e in questo esatto momento stiamo lavorando al brano che, spero, rallegrerà e alleggerirà la vostra estate! Are you ready?!?☺️❤️@stefyorlando #babilonia2lavendetta pic.twitter.com/Xp9T4gBI2o — Simone Gianlorenzi (@SimoGianlorenzi) March 22, 2021

Il messaggio del chitarrista ha pertanto rasserenato gli animi di tanti ammiratori, che adesso non vedono l’ora di ascoltare il loro prossimo brano estivo, così come anticipato dallo stesso Simone.