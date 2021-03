Nuovo scoop professionale nella carriera della conduttrice Barbara d’Urso che ha recentemente detto addio alla collaborazione con LaPresse.

La conduttrice Mediaset Barbara d’Urso sta vivendo un periodo particolarmente movimentato, soprattutto in relazione alla sua carriera lavorativa. Dopo l’interruzione anticipata del talk show in onda su Canale 5 in prima serata Live – Non è la d’Urso, la querelle con la collega Maria De Filippi e l’interrogatorio sostenuto presso la Procura di Roma in merito al cosiddetto “Aresgate”, una nuova notizia relativa alle sorti professionali della conduttrice è stata recentemente svelata.

Barbara d’Urso, nuovo scoop professionale: addio a LaPresse

Le ultime indiscrezioni trapelate su Barbara d’Urso hanno reso noto che il volto di punta della rete ammiraglia del Biscione ha interrotto la sua collaborazione con LaPresse Management, guidata da Marco Durante.

La veridicità e il carattere di ufficialità dell’informazione possono essere facilmente verificati consultando il sito internetufficiale dell’agenzia, sul quale è presente un elenco completo di tutti i personaggi del mondo dello spettacolo che rappresenta.

Tra coloro che si sono rivolti alla LaPresse Management, infatti, figurano ad esempio Belen Rodriguez, Gaia Bermani Amaral, Melissa Satta, Adriana Volpe, Rita dalla Chiesa, Giovanni Ciacci, Laura Barth, Monica Bertini, Barbara Pedrotti, Ilenia Arnulfo, Piergiorgio Pirrone, Andrea Iannone, Gianluca Saragò e molti altri ancora.

Nell’elenco, tuttavia, non compare più il nome di Barbara d’Urso: i motivi che hanno portato la presentatrice a interrompere la lunga collaborazione con LaPresse non sono stati svelati ma la vicenda si configura come l’ultimo scoopche sta caratterizzando la carriera dell’amatissima conduttrice.