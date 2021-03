Il Castello delle Cerimonie ha inviato a Chiara Ferragni un messaggio di auguri per celebrare la nascita della piccola Vittoria Lucia Ferragni.

Il 23 marzo 2021, Chiara Ferragni ha dato alla luce Vittoria Lucia Ferragni: in pochissimo tempo, la foto che ritrae la piccola tra le braccia dell’influencer in ospedale sono state condivise a ritmo serrato, diventando virali. Intanto, mentre i fan dei Ferragnez attendono nuove immagini che immortalino il primo incontro tra Vittoria e il fratellino Leone, molti personaggi del mondo dello spettacolo stanno inviando messaggi per fare gli auguri alla coppia per l’arrivo della loro secondogenita.

Castello delle Cerimonie, il messaggio di auguri per Chiara Ferragni

Proprio come già accaduto con il primogenito Leone, anche in occasione della nascita della secondogenita di casa Ferragnez il mondo dello spettacolo si è mobilitato per congratularsi con la coppia di neogenitori. Tra i vari messaggi di auguri recapitati, figura anche quello proveniente dal Castello delle Cerimonie, celebre location della famosa trasmissione televisiva in onda su Real Time.

Già nel marzo 2018, la famiglia Polese si era rivolta a Chiara Ferragni e a Fedez per dare il benvenuto al piccolo Leone, realizzando un video particolarmente sfarzoso e cogliendo l’occasione per invitare la famiglia a festeggiare il lieto evento presso la loro location.

Gli auguri per Vittoria, a differenza di quelli realizzati per il fratello, sono stati inviati attraverso un video molto più sobrio, pubblicato sull’account Instagram ufficiale di Real Time, che ritrae gli eredi del Boss delle Cerimonie Antonio Polese, Imma e il genero Matteo, mentre pronunciano le seguenti parole: “Benvenuta Principessa Vittori e congratulazioni a mamma Chiara, a papà Federico e al fratellino Leone. Dal profondo del nostro cuore, ti auguriamo più di 100 anni di felicità, sempre vissuti in buona salute e come il tuo cuore desidera”.

Altri messaggi di benvenuto, poi, sono stati inviati a Chiara Ferragni e Fedez da Simona Ventura, Mara Venier, Costanza Caracciolo, Belen Rodriguez ed Elisabetta Gregoraci.