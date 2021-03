Chiara Ferragni si mostra dopo il parto: le sue condizioni

Chiara Ferragni ha postato via social la sua prima foto dopo la nascita della seconda figlia, Vittoria.

Nella notte del 23 marzo 2021 è nata la seconda figlia di Chiara Ferragni e Fedez, la piccola Vittoria, e i due sono stati lontani dai social tutto il giorno per potersi godere i primi istanti accanto alla bambina. L’influencer ha postato una foto per tranquillizzare i suoi fan circa le sue condizioni.

Chiara Ferragni dopo il parto

Dopo aver postato la prima foto della piccola Vittoria e aver annunciato la sua nascita, Chiara Ferragni e Fedez hanno trascorso la giornata lontani dai social. In serata l’influencer e suo marito hanno condiviso uno scatto dove la si vede sul letto d’ospedale, sorridente, e con in braccio la sua bambina. Tutto dunque sarebbe andato per il meglio e i fan sono in attesa di avere aggiornamenti sulle sue condizioni di salute e su come si sarebbe svolta la nascita della piccola Vittoria.

Nei giorni scorsi l’influencer non aveva nascosto di avere un po’ d’ansia per il parto, specie visto che la nascita del suo primo figlio era stata alquanto spaventosa per lei (il parto era stato anticipato di qualche settimana per via di problemi alla placenta). Lei e Fedez sono più felici che mai di aver potuto finalmente abbracciare la piccola Vittoria, e in tanti sui social non vedono l’ora di “conoscere” la seconda figlia della coppia.

Intanto il primogenito Leone Lucia Ferragni, rimasto a casa con il nonno, ha inviato insieme a lui un video in cui diceva di aspettare la sorellina “con amore”. Molto presto l’influencer potrà lasciare l’ospedale e tornare a casa con la piccola Vittoria.