Chiara Ferragni ha postato via social la prima videochiamata in cui suo figlio Leone ha potuto vedere la sorellina Vittoria.

Chiara Ferragni si trova nella clinica privata in cui ha partorito la sua seconda figlia, Vittoria Lucia Ferragni. Il primo figlio, Leone, è rimasto a casa con il nonno e il suo primo “incontro” con la sorellina sarebbe avvenuto in videochiamata.

Chiara Ferragni: la videochiamata con Leone

A causa delle restrizioni dovute all’emergenza Coronavirus Chiara Ferragni e Fedez non hanno potuto ricevere visite in ospedale dopo la nascita della loro bambina, Vittoria. I due hanno comunque approfittato delle videochiamate per mostrare al primo figlio, Leone, la nuova sorellina. Il piccolo è sembrato felicissimo di “conoscere” la sorella, che ha prontamente salutato mentre la mamma gliela mostrava attraverso lo smartphone.

“Ciao Vittoria”:

Per la storia pubblicata da Fedez su Instagrampic.twitter.com/ITQZx24MLD — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) March 24, 2021

Dopo la nascita della piccola Vittoria Chiara Ferragni ha aggiornato i suoi fan sulle sue condizioni e su quelle della figlia. Entrambe starebbero bene e presto potranno lasciare la clinica privata in cui l’influencer ha partorito. I fan sono impazienti di sapere quale sarà la reazione del piccolo Leone quando conoscerà la sorellina, di cui per mesi il nome è stato tenuto segreto. Sui social intanto i fan, gli amici e i colleghi dei due vip hanno rivolto loro centinaia di messaggi di auguri e la piccola Vittoria è praticamente già una star, sui social.

Chiara Ferragni e Fedez hanno postato le prime immagini della figlia in total look Chiara Ferragni collection.