Dayane Mello e le amicizie vip in America: “Conosco Leonardo DiCaprio da quando avevo 19 anni”.

Dayane Mello, reduce dal grande successo alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, non è famosa solo in Italia e in Brasile, suo paese d’origine. Prima di venire in Italia, infatti, è stata per molto tempo in America. Proprio lì, mentre lavorava come modella, ha avuto modo di frequentare varie persone del mondo di Holliwood.

Intervistata da Casa Chi, Dayane ha raccontato: “Ho avuto la fortuna di conoscere Leonardo DiCaprio e di essere amica sua, abbiamo trascorso molto tempo insieme, questo ovviamente prima di diventare mamma. Sono stata a casa sua a Miami, a Los Angeles, abbiamo fatto l’evento AMFAR, siamo stati a Saint-Tropez, a Cannes, in barca con Jamie Foxx, Naomi Campbell, Mel Gibson. Siamo amici, niente di che, all’epoca lui era fidanzato”.

Non è finita qui.

Le amicizie di Dayane Mello

C’è da dire che Dayane non aveva mai parlato di queste amicizie nel corso dei 6 mesi al Grande Fratello Vip. Solamente una volta uscita, hanno iniziato a girare sul web delle foto che la ritraevano in compagnia di Leonardo Di Caprio. Intervistata da Barbara D’Urso, la modella Brasiliana ha raccontato: “conosco Leonardo [DiCaprio, ndr] da un sacco di anni, da quando avevo 19 anni e insieme abbiamo fatto le feste più belle, da Cannes a Saint Tropez.

Abbiamo un gruppo di amici, io con lui non ho mai avuto niente ed in questo momento qua eravamo al mare da amici”.