Dayane su Rosalinda e Andrea Zenga: “Non c’è chimica”

Dopo la fine del GF Vip 5 Dayane Mello è tornata ad infierire sull’unione tra la sua amica, Rosalinda Cannavò, e il fidanzato Andrea Zenga.

Dayane su Rosalinda e Andrea Zenga

Secondo Dayane Mello l’amica Rosalinda Cannavò e il fidanzato Andrea Zenga avrebbero sfruttato la loro unione – all’interno del GF Vip – unicamente per ottenere visibilità.

“Si stanno conoscendo ma io quella chimica lì non l’ho mai vista, io almeno non posso tenermi se c’è quel trasporto. Vedremo cosa succederà tra di loro. Io penso che stanno sfruttando molto la televisione per dire che sono una coppia felice, ma bisogna vedere come va a letto, quella è la vera cosa che importa”, ha chiosato la modella in merito al rapporto tra i due.

Proprio le sue opinioni sul rapporto tra Rosalinda e Andrea avrebbero spinto l’attrice a troncare i rapporti con Dayane.

Le due, migliori amiche per quasi l’intera durata del reality show, hanno litigato a poche settimane dalla fine del programma, proprio mentre l’amore tra Rosalinda e Andrea è sbocciato all’interno della casa. Una volta uscita dalla casa le due si sarebbero sentite per telefono, ma ancora non è chiaro se abbiano chiarito i loro dissapori. Nel frattempo Rosalinda e Andrea sembrano essere pronti per andare a convivere e il figlio di Walter Zenga ha confessato di essere “innamorato cotto” dell’attrice.

I due riusciranno a smentire Dayane Mello in merito al loro rapporto? I fan sono in attesa di saperne di più.