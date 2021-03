Gabriella Privitera, madre di Fabrizio Corona, ha svelato dove si troverebbe Carlos Maria, figlio di Corona e Nina Moric.

Fabrizio Corona è stato trasferito al carcere di Monza dopo aver trascorso 10 giorni al reparto psichiatrico dell’ospedale di Niguarda. La madre di Corona, Gabriella Privitera, ha espresso le sue preoccupazioni su di lui e sul figlio Carlos.

Fabrizio Corona: il figlio Carlos

Gabriella Privitera ha espresso le sue preoccupazione per le condizioni psicologiche di suo figlio, Fabrizio Corona, che secondo lei sarebbe in grado di compiere un gesto estremo in carcere. Durante le ultime settimane Corona è balzato alle cronache perché, alla notizia del suo differimento pena e della revoca dei domiciliari, si è ferito e ha condiviso le crude immagini via social chiedendo che la giustizia prendesse in considerazione le sue richieste.

La madre dell’ex Re dei paparazzi ha riferito che suo nipote, Carlos Maria Corona, sarebbe all’estero insieme ai nonni materni e che forse questo sarebbe riuscito a “proteggerlo” dall’ondata mediatica seguita al gesto del padre: “In questo momento è all’estero con i genitori di Nina Moric e, mi creda, la cosa mi fa stare serena”, ha dichiarato la madre di Corona, e ancora: “Lo sento ogni tanto al telefono.

Mi chiede sempre del padre a cui è legatissimo”.

Dopo 10 giorni trascorsi all’ospedale di Niguarda Fabrizio Corona è stato trasferito al carcere di Monza. Sua madre e i suoi legali sono convinti che l’ex Re dei paparazzi potrebbe arrivare a commettere un folle gesto se continuerà la sua detenzione: “Dodici anni di galera sono un’enormità, a volte non vengono dati neanche a chi si macchia di orribili delitti”, ha dichiarato la madre di Fabrizio Corona.