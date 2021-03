A solo un giorno da parto, ecco le prime foto di Chiara Ferragni e Fedez insieme alla piccola Vittoria

Come ovviamente tutti si aspettavano, Chiara Ferragni è subito tornata sui social dopo il parto. La popolare influencer cremonese ha infatti pubblicato le prime foto della piccola Vittoria Lucia Ferragni, nata solo un giorno fa. I complimenti per la secondogenita della coppia si sono chiaramente sprecati, mentre in tanti aspettano ora con ansia di vedere l’incontro con il fratellino Leone.

Per la figlia della fashion blogger e del rapper lombardo, la presentazione su Instagram costituisce del resto una sorta di consacrazione, così com’era successo anche con il primo figlio, ripreso negli scatti social fin dai primi giorni di vita.

All’indomani del parto, Chiara Ferragni si è inoltre concessa una colazione a base di caffè e cornetto, in una tenerissima immagine di famiglia insieme a papà Fedez e a Baby Girl attaccata al seno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Per la felicità dei tanti follower, sia Chiara sia Fedez hanno dunque pubblicato su Instagram le prime immagini di Vittoria con uno “slide show” di famiglia. La piccola di casa Ferragnez allieterà del resto ben presto i sostenutosi della coppia con nuove immagini e video a quattro. Probabilmente la vedremo poi muovere i suoi primi passi nella sua nuova casa in cui la famiglia avrebbe già in mente di trasferirsi. Si tratta per la precisione di un super attico in costruzione nel rinomato quartiere milanese di CityLife.