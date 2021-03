Gessica Notaro ha condiviso con i fan la sua gioia dopo l'ennesimo intervento subito a causa dell'aggressione con l'acido.

Gessica Notaro ha condiviso con i fan le sue emozioni dopo l’ennesimo intervento subito per cercare di riappropriarsi del suo aspetto dopo la tragica aggressione con l’acido subita dal suo ex, Edson Tavares, nel 2017.

Gessica Notaro dopo l’intervento

Dopo l’aggressione subita nel 2017 Gessica Notaro ha subito decine e decine d’interventi per cercare di non perdere la vista e per guarire dalle ferite. La giovane modella in questi anni ha condiviso la sua battaglia contro la violenza sulle donne e il suo lungo percorso di cure con i fan dei social, che non hanno mai smesso di spronarla e di lodarla per i progressi raggiunti. Dopo l’ennesimo intervento al viso Gessica Notaro ha condiviso con loro l’emozione nel poter per la prima volta rivedere il proprio aspetto, quello che le è stato indegnamente rubato dal suo ex, Edson Tavares, con l’aggressione avvenuta nel 2017.

“E così ricomincia a comparire il mio vero volto, nascosto dalle cicatrici. Sono 4 anni che mi sento chiusa in una maschera di gomma, ho bisogno di uscirne. Già stasera, vedendomi davanti allo specchio post operazione, sono rimasta incantata dal lavoro del dottore. La felicità è alle stelle. Sono commossa. Piango di gioia…”, ha scritto Gessica Notaro nel suo post.

La Cassazione ha confermato la condanna per l’ex fidanzato di Gessica Notaro, Edson Tavares, a 15 anni 5 mesi e 20 giorni di reclusione. Nel 2018 l’uomo aveva tentato di uccidersi durante la sua reclusione in carcere.