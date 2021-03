Anna Dan ha fatto visita a Gianni Morandi in ospedale. Il cantante le ha dedicato un tenero messaggio.

Gianni Morandi è ricoverato al Centro grandi ustionati di Cesena a causa dell’incidente domestico in cui si è procurato gravi ustioni nelle scorse settimane. Il cantante ha dedicato un messaggio a sua moglie, Anna Dan.

Gianni Morandi: la dedica alla moglie

Anna Dan ha fatto visita al marito Gianni Morandi al Centro grandi ustionati di Cesena, e il cantante le ha rivolto una tenera dedica via social. Nella foto postata da Morandi lo si vede con spesse fasciature alle mani (dovute alle ustioni che il cantante si è procurato nella sua casa di Bologna) mentre la moglie Anna è intenta ad aiutarlo a mangiare. “Arriva sempre un momento in cui abbiamo bisogno di chi ci ama…”, ha scritto il cantante, che in questi giorni sui social è tornato ad aggiornare i fan sulle sue condizioni.

In tanti gli hanno fatto i loro auguri per una pronta guarigione e il cantante sembra aver affrontato con il suo inguaribile ottimismo anche questa difficoltà. Morandi si è procurato delle gravi ustioni mentre stava bruciando alcuni arbusti nella sua casa di campagna a Bologna.

Il cantante era stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso e poi a seguire al Centro grandi ustionati di Cesena, dove si trova tuttora. La moglie Anna Dan gli è stata accanto durante questo difficile momento e Morandi non ha dimenticato di ringraziare anche il team di medici che si è preso cura di lui in ospedale.