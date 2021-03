Dayane Mello ha confessato dettagli e retroscena del suo rapporto con Giulia Salemi dopo la fine del GF Vip.

Dayane Mello e Giulia dopo il GF

Pur conoscendosi da moltissimi anni (e aver condiviso il red carpet di Venezia con gli abiti scandalo nel 2016), i rapporti tra Giulia Salemi e Dayane Mello non sono stati facili nella casa del Grande Fratello Vip. In particolare la modella brasiliana si è più volte scagliata contro l’influencer per il suo rapporto con Pierpaolo Pretelli, sbocciato proprio nella casa del reality show. Una volta uscita dal Grande Fratello Vip Dayane Mello ha affermato che tra lei e Giulia i rapporti sarebbero pacifici, e ha addirittura affermato che tra loro ci sarebbe maggiore “complicità” di quella fra lei e l’ex amica Rosalinda Cannavò:

“Quello che io provo per Giulia è un’amicizia diversa da quella con Rosalinda, è una complicità più forte.

Giuly è una persona e Rosalinda è un’altra, la Salemi è molto più affine a me. Giulia la conoscevo da tanto e Rosalinda no, non è detto che dopo 5 mesi che la conosco dobbiamo essere grandissime amiche. Con Giulia invece lo siamo e ci vogliamo bene davvero, con Rosalinda ci siamo perse ultimamente”, ha dichiarato Dayane Mello. Giulia Salemi sarà dello stesso avviso? Per il momento sembra che tra Dayane e Rosalinda i rapporti siano definitivamente naufragati.