Dopo la vittoria di Tommaso Zorzi, il conduttore Alfonso Signorini sta già pensando al cast della sesta edizione del Grande Fratello Vip

Il Grande Fratello Vip 5 ha da poco chiuso i battenti, ma già si pensa alla prossima edizione. Il programma dovrebbe tornare su Canale 5 il prossimo autunno, più precisamente a settembre. Certa appare ancora la presenza di Alfonso Signorini quale conduttore, dopo i felici ascolti delle ultime due edizioni del reality.

Poche sicurezze si hanno invece sui due opinionisti, considerato che né Pupo né Antonella Elia potrebbero venire riconfermati.

Gf Vip 6: prime indiscrezioni

Nel mentre, nelle ultime ore ha iniziato a circolare online il nome della possibile prima concorrente del Gf Vip 6. A quanto pare, in lizza per varcare l’ambita porta rossa ci sarebbe una nota protagonista del piccolo schermo, ossia Paola Caruso. Sulle pagine di “Nuovo Tv”, l’ex Bonas di Avanti un altro ha di fatto rivelato di avere delle trattative in corso con la produzione del programma.

Al momento felicemente fidanzata con Dario Socci, la showgirl ha dunque dichiarato: “Forse farò il Grande Fratello Vip: ora mi sento pronta, dato che Michelino è un po’ più grande”.

Negli ultimi due anni, la soubrette calabrese si è dedicata del tutto al figlio avuto dall’ex compagno Francesco Caserta. Salvo poche ospitate da Barbara D’Urso, il suo lavoro si è concentrato soprattutto sul web, specialmente come influencer su Instagram. Paola Caruso ha inoltre lasciato Milano per trasferirsi sul lago Maggiore, dove la vita è meno cara.

Da ex concorrente dell’Isola dei Famosi e di Pechino Express, la focosa 35enne è dunque avvezza ai reality show: vedremo pertanto come se la caverà, nel caso, anche con la “reclusione” nella Casa più spiata d’Italia.