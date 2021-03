Le ipotetiche cifre corrisposte ai protagonisti in studio dell'Isola dei Famosi: si parla di cachet a puntata da copogiro

L’Isola dei Famosi è iniziata da poco più di una settimana, ma già impazza il toto-cachet dei protagonisti in studio. Parliamo chiaramente della conduttrice Ilary Blasi e dei tre opinionisti, ossia Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi.

Secondo quanto emerso, la più pagata sarebbe ovviamente la padrona di casa, che percepirebbe circa 50mila euro a puntata. Lo show in Honduras rappresenta dunque per la moglie di Francesco Totti una vera e propria promozione, dal momento che il suo compenso risulta raddoppiato rispetto a quando conduceva il Grande Fratello Vip.

Con venti puntate previste, l’ex Letterina vedrà pertanto sul proprio conto corrente, a reality finito, la bellezza di un milione di euro.

Isola: i guadagnano degli opinionisti

Anche i cachet degli opinionisti non sarebbero da meno. Tommaso Zorzi sarebbe quello più pagato, con circa 30 mila euro a puntata. Al secondo posto figurerebbe la già più che benestante Elettra Lamborghini, che prenderebbe 25 mila euro a puntata. A seguire l’Aquila di Ligonchio, che intascherebbe 20 mila euro a puntata.

Calcolatrice alla mano, i tre opinionisti guadagnerebbero in tutto rispettivamente 600 mila euro per Tommaso, 500 mila euro per Elettra e 400 mila euro per la Zanicchi.