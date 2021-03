Morgan ha ricevuto una denuncia per stalking e diffamazione da parte di una sua ex.

Morgan, al secolo Marco Castoldi, è indagato dalla procura di Monza per stalking e diffamazione. La denuncia sarebbe partita da una musicista che sarebbe stata legata sentimentalmente al cantante.

Morgan denunciato per stalking

Nuovi guai giudiziari per Morgan: una musicista all’attivo a Milano avrebbe denunciato il cantante per stalking e diffamazione.

Secondo indiscrezioni Castoldi avrebbe minacciato la donna di divulgare un suo video privato e inoltre l’avrebbe diffamata con insinuazioni volgari in una chat privata. Il cantante avrebbe anche cercato di mettersi in contatto con lei mediante un’identità fittizia, e a questo episodio sarebbero seguite numerose chiamate e messaggi. I legali dell’ex giudice di X Factor in merito alla vicenda hanno affermato: “Si tratta di due persone legate da un rapporto di conoscenza decennale.

E da un forte legame affettivo, durante il quale si frequentavano alla luce del sole. Il nostro assistito ha solo scritto dei messaggi, spesso indiretti. Nei suoi confronti non è stata adottato alcun provvedimento, perché non ci sono profili di pericolosità. Valuteremo la strategia difensiva in vista dell’udienza di maggio”.

Morgan è stato denunciato dalla sua ex, Asia Argento, per il mancato pagamento degli alimenti. Un’altra sua ex, Jessica Mazzoli, ha rivelato che il cantante le avrebbe chiesto di inviargli sue foto intime anche dopo la rottura.

Anche lei come Asia Argento l’ha accusato di esser stato un padre assente nei confronti della figlia Lara (che i due hanno avuto insieme 2012). Morgan replicherà alla vicenda?