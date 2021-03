Divenuto popolare al Gf Vip, Pierpaolo Pretelli ha partecipato a diversi altri programmi televisivi mostrando il suo fisico prorompente

Da concorrente fra i più amati del Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli si è fatto conoscere a 360 gradi nella Casa più spiata d’Italia. Buono, gentile e dai grandi valori, grazie al reality show di Canale 5 l’ex inquilino ha anche trovato l’amore con Giulia Salemi, con la quale è ancora oggi felicemente fidanzato.

Nonostante i dubbi di una parte del pubblico, la coppia è infatti sempre più unita nonché in procinto di andare forse a convivere.

Compiendo tuttavia un piccolo tuffo nel passato, ricordiamo che Pierpaolo ha avuto parecchie altre apparizioni in tv. È stato Velino di Striscia la Notizia in compagnia di Elia Fongaro, ma lo abbiamo anche visto a Temptation Island e in quel di Uomini e Donne. Forse non tutti ricorderanno poi la sua partecipazione a Ciao Darwin, rimasta comunque nella memoria di moltissime fan.

Grazie alle repliche dell’amatissima trasmissione di Paolo Bonolis e Luca Laurenti, nella prossima messa in onda di venerdì 26 marzo potremo rivedere proprio Pierpaolo Pretelli. L’ex gieffino partecipò infatti alla puntata in cui si sono scontrarono il mondo del web e quello della tv.

A capitanare le due squadre c’erano Il Poncio ed Enzuccio per il web e Paola Perego per la tv. Proprio in questa seconda squadra c’era anche il bel marateota, che incantò tutti con il suo defilè super sensuale.