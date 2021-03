A Cartabianca, talk show di Rai 3 condotto da Bianca Berlinguer, è letteralmente scoppiata una furiosa bagarre tra Simona Ventura e Matteo Bassetti Nel corso dell’ultima puntata di martedì 23 marzo 2021, la conduttrice piemontese e il direttore della clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova si sono messi a discutere animatamente sulle cure relative al Covid.

Il clima si è surriscaldato assai quando il medico ha più volte contrastato le dichiarazioni della Ventura, nei giorni scorsi risultata positiva al tampone.

“Faccia la conduttrice televisiva. Se vuole fare il medico, si prenda una laurea”, ha di fatto esternato con furia Bassetti, apparso decisamente contrariato dalle parole di Super Simo.

La presentatrice, in collegamento da casa, ha raccontato la propria personale esperienza col virus, descrivendo le terapie a cui si è sottoposta. Ed è stato proprio quando ha iniziato a parlare delle cure concernenti il Covid che l’infettivologo ha iniziato a mostrare un palese quanto plateale dissenso, sfociato poi in uno scontro diretto.

Non vedo cosa c’entri il tuo intervento. Io ho solo voluto sottolineare la spocchia di #Bassetti che dice alla #Ventura di fare la conduttrice televisiva e non il medico, e poi scopri che in realtà è Bassetti ad averle rubato il lavoro, visto che è ogni giorno in tv

— Darth Vader (@PotereaiSith) March 24, 2021