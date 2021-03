Stefania Orlando smentisce la crisi con il marito Simone Gianlorenzi

L’ex concorrente del GF Vip Stefania Orlando ha smentito le voci relative a una presunta crisi nata in relazione al rapporto con il marito Simone.

Nel corso di un’intervista, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip Stefania Orlando ha ripercorso l’esperienza vissuta nella Casa più spiata d’Italia e si è confidata in merito al suo rapporto con il marito Simone Gianlorenzi.

Stefania Orlando smentisce la crisi con il marito

Stefania Orlando è stata, probabilmente, la protagonista indiscussa della quinta edizione del GF Vip. La partecipazione al reality show Mediaset è stata definita dalla stessa ex concorrente come un’esperienza “imprevedibile” e “totalizzante”.

Nonostante abbia ribadito a più riprese che continuerebbe a dare la propria adesione al programma altre “mille volte”, Stefania Orlando ha anche precisato che la permanenza nella Casa non è semplice e comporta problemi e difficoltà sia da un punto di vista fisico e psicologico, a causa della mancanza dei propri cari e del contatto con la realtà esterna.

Dopo la conclusione del GF Vip, inoltre, sono state diffuse alcune voci che vorrebbero la donna in crisi con il marito Simone Gianlorenzi, recentemente smentite dal musicista.

Le dicerie, poi, sono state negate anche da Stefania Orlando che ha dichiarato: “Non c’è nessuna crisi e in questo momento è qui accanto a me. Ho deciso di prendermi un momento per me perché sto preparando un nuovo singolo per l’estate e sono concentrata su questo progetto.

Per una serie di situazioni ho deciso di allontanarmi un po’ dai social anche perché dopo che sono uscita dalla casa sono stata molto presente. Mi sono presa dei giorni per me perché la avverto come esigenza”.

Nessuna incomprensione matrimoniale tra la coppia, quindi, ma soltanto una forte volontà di dedicarsi a un nuovoprogetto lavorativo manifestato dall’ex gieffina.