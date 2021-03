Akash Kumar, il passaporto svela il vero nome e il colore degli occhi

Il passaporto di Akash Kumar mette a tacere definitivamente le voci sul suo vero nome e sul colore dei suoi occhi.

All’Isola dei Famosi 2021 Akash Kumar è finito nell’occhio del ciclone in merito al suo vero nome e al colore dei suoi occhi. Per la prima volta il passaporto del modello svela la verità riguardo ai fatti.

Akash Kumar: il passaporto

Dopo la bufera che ha travolto Akash Kumar all’Isola dei Famosi 2021, Amedeo Venza ha condiviso sui social la foto del passaporto del modello, che ha messo definitivamente a tacere i rumor riguardanti il suo “vero nome” e il colore dei suoi occhi. Sul documento si legge che il nome del modello è effettivamente Akash Kumar, mentre il colore degli occhi è “azzurro”, esattamente come sostenuto da Akash Kumar.

Nei giorni scorsi Tommaso Zorzi aveva provocato Kumar a proposito dei “nomi falsi” con cui si sarebbe presentato in alcuni programmi tv, mentre qualcuno aveva sostenuto che in alcune foto diffuse via social gli occhi del modello apparissero neri e non azzurri. Il chirurgo dei vip Giacomo Urtis al salotto tv della D’Urso aveva anche ipotizzato che Kumar si fosse sottoposto ad uno speciale intervento che gli avrebbe consentito di cambiare il colore dei suoi occhi.

Il modello ha sempre smentito le voci in circolazione, specificando di non essere mai ricorso ad alcun tipo d’intervento chirurgico. Kumar è stato il primo dei naufraghi ad abbandonare L’Isola dei Famosi 2021 e, una volta tornato a casa, non ha perso occasione per scagliarsi pubblicamente contro l’opinionista Tommaso Zorzi. La vicenda avrà ulteriori risvolti?