Dayane contro Francesco Oppini: “Continua a sparlare di me”

Dayane Mello si è sfogata contro Francesco Oppini per alcune delle frasi pronunciate sul suo conto.

Dopo la fine del Grande Fratello Vip Dayane Mello si è scagliata contro Francesco Oppini per alcune frasi pronunciate sul suo conto.

Dayane contro Francesco Oppini

Dayane Mello non ha gradito alcuni dei commenti fatti da Francesco Oppini (e da suo padre, Franco Oppini) sul suo conto.

Il figlio di Alba Parietti e la modella brasiliana hanno condiviso parte della loro esperienza al Grande Fratello Vip, ma a quanto pare le cose tra i due non sarebbero terminate nel migliore dei modi.

“Ci sa davvero fare con le ragazze, poi ovviamente fa i suoi scivoloni, le cose che ha detto contro di me. L’altro giorno ho visto un altro video e posso dire ‘ma farti i ca…voli tuoi no? Suo padre che dice ‘quella lì’.

Chi? Questa donna ha un nome e sono io. Come si permettono? Ma che mi lasciassero stare. Perché continua a sp******rmi e a farmi nominare anche dalla sua famiglia?!”, ha dichiarato Dayane in merito all’ex coinquilino del reality show. Al Grande Fratello Vip Francesco Oppini aveva proprio rischiato di essere squalificato per le frasi pronunciate sul conto di Dayane, e a quanto pare una volta usciti dal reality show i due non avrebbero trovato il modo di chiarirsi.

Il figlio di Alba Parietti al momento non ha replicato alle accuse della modella che non sembra disposta a perdonare il suo comportamento. Attraverso i social Oppini replicherà? Una volta uscita dal GF Vip Dayane ha messo fine anche al suo rapporto con Rosalinda Cannavò, con cui ha avuto un’accesa lite proprio nella casa del reality show.