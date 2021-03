Lo show di Maurizio Crozza sul Canale Nove è stato sospeso in via precauzionale a causa del Covid: ecco quando dovrebbe tornare live in tv

Discovery Italia, insieme alla casa di produzione ITV Movie, ha deciso di sospendere in via precauzionale la puntata di Fratelli di Crozza prevista per venerdì 26 marzo 2021. A causa della positività al Covid-19 di diversi esponenti della redazione, sul Canale Nove verrà dunque mandata in onda una replica dello show.

Fratelli di Crozza tornerà in modalità live dal 9 aprile, ovverosia dopo la già prevista pausa di Pasqua. Lo show, firmato da Maurizio Crozza, Andrea Zalone, Vittorio Grattarola, Francesco Freyrie, Alessandro Giugliano, Alessandro Robecchi, Claudio Fois e Gaspare Grammatico, vede la regia di Massimo Fusi.

Come purtroppo tutti sappiamo, la pandemia ha rivoluzionato la vita a livello mondiale, comprese le abitudini e lo svolgimento delle diverse professioni. Non ha pertanto fatto eccezione nemmeno la televisione, come ha recentemente dimostrato l’assenza di pubblico al 71° Festival di Sanremo. La decisione del ministro della cultura Dario Franceschini su suggerimento del CTS appoggia di fatto il governo nelle misure anti Coronavirus.