All’Isola dei Famosi i trucchi dovrebbero essere banditi: come fa allora Fariba Tehran ad avere sempre un make-up impeccabile?

I tempi in cui le naufraghe dell’Isola dei Famosi apparivano senza trucco sembrano essere superati. Ora sono infatti sempre più le Vip che si servono di precisi artifici per apparire curate anche senza make-up. Nell’attuale edizione da poco iniziata, le attenzioni del pubblico sono state attirate nelle fattispecie su Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi.

Grazie alla perfetta linea di eye-liner sfoggiata in diretta tv, la donna ha infatti destato persino la curiosità della “padrona di casa” Ilary Blasi, che non ha perso occasione per sottolineare come il suo look non sembrasse “acqua e sapone”.

Al momento su Parasite Island, anche Fariba Tehrani ha dovuto lasciare tutti i suoi prodotti di bellezza a casa. Nonostante ciò, ogni qualvolta viene inquadrata sfoggia uno sguardo profondo e penetrante, proprio come se si fosse appena messa una linea di matita nera sotto gli occhi.

I lineamenti tipicamente persiani sembrano non c’entrare nulla: la mamma della Salemi pare infatti aver semplicemente fatto uso di alcuni trattamenti semipermanenti e resistenti all’acqua.

Fariba ha il trucco permanente, l ho detto già settimana scorsa e credo sia così, non gliel avrebbero mai fatto portare l’eyeliner #isola #tommasozorzi — #EdSer #Zorzando 🐍 (@edserlove4ever) March 22, 2021

Raga ma Fariba secondo me ha il trucco semi permanente #isola — Caterina Cingolani (@keithxoxo) March 18, 2021

La soluzione da lei adottata è dunque semplice: un eyeliner semipermanente che incornicia lo sguardo, perfetto per chi ha poco tempo per truccarsi. Tuttavia anche questo escamotage è a tempo limitato, visto che tende pian piano a sbiadire. Fariba avrà messo in conto questa eventualità, oppure è convinta di non dover restare così a lungo in Honduras da doversene preoccupare?