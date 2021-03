Vera Gemma, il fidanzato Jeda: “Come l’ho conquistata”

Il trapper Jeda ha svelato dettagli e retroscena della sua storia d'amore con Vera Gemma.

Vera Gemma, attuale concorrente dell’Isola dei Famosi 2021, è legata sentimentalmente al trapper di 28 anni più giovane di lei Jeda, che ha svelato come sarebbe sbocciato il loro amore.

Vera Gemma: il fidanzato e l’amore

Tra Vera Gemma e Jeda l’amore procede a gonfie vele, nonostante non siano mancati commenti e polemiche in merito alla loro differenza d’età (di ben 28 anni).

Il giovane trapper, che all’Isola dei Famosi 2021 non ha mancato di manifestare il suo sostegno alla compagna, ha svelato come sarebbe sbocciato il loro amore: “Ho dovuto conquistarla parlando ore ed ore in videochiamata, l’ho contattata per prima io, su Instagram. Mi sono molto affezionato a lei ed è la persona più speciale che ho in questo momento. Ho capito fin da subito che non era una delle tante.

Stare con una donna più grande è un’esperienza di vita e mi affascina, come mi affascinano i suoi vecchi lavori da domatrice e stripper, sono orgoglioso di lei”, ha confessato.

Vera Gemma ha un figlio, nato dalla sua passata relazione con Henry Harris. Il bambino andrebbe d’accordo con l’attuale compagno della madre, che a tal proposito ha rivelato: “Conosco il figlio di Vera, è un bambino speciale, ho legato moltissimo con lui.

Ora sta sia con me che con sua zia Giuliana, sorella di Vera. Ho creato un bellissimo rapporto con lui. Mi rapporto sia in maniera paterna, che fraterna”.

Jeda ha rivelato anche che i suoi familiari avrebbero da subito mostrato il loro orgoglio per lui all’annuncio della sua relazione con la figlia di Giuliano Gemma.