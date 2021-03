Recentemente intervistato sulla sua relazione con Rosalinda Cannavò, Andrea Zenga ha rilasciato nuove interessanti dichiarazioni

Andrea Zenga è stato ospite qualche ora fa è del programma Turchesando di Turchese Baracchi su Radio Gossip News. Nell’occasione ha parlato molto della sua storia d’amore con Rosalinda Cannavò, conosciuta nella casa del Grande Fratello Vip, provocando diverse reazioni nei fan.

Contrariamente a quanto dichiarato da Dayane Mello a “Casa Chi”, la relazione fra i due ex gieffini procederebbe infatti a gonfie vele, come appunto confermato dal figlio dell’ex portiere interista.

“Fra me e Rosalinda sta nascendo l’amore. Ci stiamo vivendo giorno per giorno e questo è l’importante. Proviamo cose molto forti l’uno verso l’altra. Senza telecamere siamo ancora più spontanei. Tra noi possiamo parlare di tutto”. In merito ai loro difetti caratteriali, Andrea Zenga ha poi aggiunto: “Diciamo che andiamo in contrasto perché io sono disordinato mentre lei è pignola.

Però mi coccola tantissimo, è molto attenta”.

Ospite a “Casa Chi”, Dayane Mello aveva invece commentato gli Zengavò con delle parole non propriamente positive. “La storia tra Rosalinda e Andrea Zenga non mi convince.

Per me è stato un modo per far parlare di loro gli ultimi 10 giorni. Parlavano di Giulia, di Tommaso e di altri per rimanere fino alla fine al GF Vip. Anche per un fatto di comodità, visto che non andava bene con Giuliano”.