Tredici, stagione 4: trama, cast ed episodi della serie di Netflix

Il 5 giugno Netflix rilascerà la stagione 4 della famosa serie Tredici. La trama dei 10 episodi si concentrerà sull'omicidio di Bryce Walker.

Tredici, titolo originale 13 reason why, è uno dei prodotti più visti sulla piattaforma streaming Netflix. Tratta dal romanzo 13 di Jay Asher, la serie ha conquistato il pubblico fin dagli esordi nel 2017, trattando in modo crudo i delicati temi dell’omosessualità, del bullismo e degli abusi fisici e psicologici nell’età adolescenziale. Problemi che ogni giorno riempiono la cronaca nera dei media americani che tanto fanno scalpore nel mondo.

La stagione 4 di Tredici

Annunciata sul finale del trailer, la data d’uscita è il 5 giugno. Come è solita fare, Netflix rilascerà le puntate nella modalità Binge Watching, rendendole disponibili in contemporanea ed evitando la cadenza settimanale degli episodi. Una scelta che nel lontano 2010 portò Netflix a diventare la piattaforma più nota al mondo, venendo incontro agli spettatori più impazienti che non riuscivano ad attendere la classica uscita settimanale.

La trama dei 10 episodi

A differenza delle tre stagioni precedenti, questa quarta non avrà 13 episodi. La trama tratterà dell’omicidio del personaggio di Bryce Walker, il violentatore sadico, simbolo della depravazione e della crudeltà umana. La storia mischierà il genere teen drama a quello poliziesco, con la scoperta del colpevole che porterà i giovani protagonisti a mettere in discussione le loro stesse azioni e l’idea di giustizia.

Il cast di Tredici

Non preoccupatevi, l’intero cast è stato confermato, tranne ovviamente Justine Prentice (Bryce Walker), che comparirà in scampoli di flashback. Dylan Minette interpreterà ancora il tormentato Clay, così come Christian Navarro quello del rabbioso Tony. Per quanto riguarda le donne, Alisha Boe torna nei panni di Jessica, vittima di stupro che ha preso il coraggio di denunciare le violenze subite da parte dello stesso Bryce Walker.

Come serie più discussa degli ultimi anni, Tredici ha sempre spaccato pubblico e critica. Osannata per la drammatica crudezza con cui esplora il marciume della società americana, spesso è stata accusata di essere diventata eccessiva e stucchevole per via di avvenimenti stereotipati e personaggi dai tratti eccessivi.

Il caso più evidente è quello di Hanna Baker, interpretata da Katherine Langford, la protagonista assoluta delle prime tre stagioni è letteralmente detestata dalla grande maggioranza degli spettatori della serie.

I molti detrattori sottolineano come Tredici dovesse concludersi con la prima stagione, che cita abbastanza fedelmente il romanzo di Jay Asher, e che con le successive si sia voluto cavalcare il l’inaspettato successo di pubblico. Sarà vero? Lo scopriremo solo guardandola.