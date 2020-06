La seconda stagione di The Mandalorian uscirà nell'ottobre 2020. Spin off di Star Wars, racconta le avventure del misterioso guerriero Mandaloriano.

Nell’autunno 2020 arriverà su Disney Plus The Mandalorian 2, la prima produzione originale della nuovissima piattaforma streaming dello storico marchio Disney. La storia tratterà delle disavventure di un guerriero spaziale che viaggia pericolosamente negli scenari della famosissima saga cinematografica di Star Wars.

Dopo il successo della prima stagione, scritta e diretta dal regista John Favreau, il Mandaloriano torna per rimborsare moralmente tutti i fan di Star Wars scontenti di Episodio 9: l’ascesa di Skywalker, il film della saga che in 33 anni ha deluso più i fan.

Nella prima stagione abbiamo visto il Mandaloriano come un solitario pistolero cacciatore di taglie, a cui viene affidato il recupero di una giovane creatura aliena, che si rivelerà appartenere alla specie del maestro Yoda.

Creatura capace di usare la Forza, ovvero una sorta di potere telecinetico.

Tra i due nascerà un rapporto simile a quello di un padre per il figlio, che li porterà a viaggiare nello spazio in una fuga continua dai mastini del crudele Impero. Ma che cosa ci attende nella seconda stagione?

L’ottimo successo streaming della prima stagione, spinse immediatamente la produzione a rinnovare The Mandalorian, con l’aspirazione di protrarla più allungo possibile. Jon Favreu, lo showrunner, lo aveva già annunciato nel dicembre scorso, appena conclusa la stagione d’apertura.

Bob Iger, presidente esecutivo della Disney, ha annunciato che la serie uscirà precisamente nell’ottobre 2020, così da distanziarsi il più possibile dagli strascichi produttivi del Covid-19, e non ha escluso che The Mandalorian non venga rinnovata per una terza stagione, oltre ai nuovi spin off basati sulla fortunata saga Star Wars.

Oltre Pedro Pascal nei panni del protagonista, sarà quasi certa la presenza di Giancarlo Esposito nel ruolo del temibile imperiale Moff Gideon, antagonista principale dell’intera seconda stagione. Alcune indiscrezioni parlano di Rosario Dawson nei panni di Ahsoka Tano ma, né l’attrice né gli addetti ai lavori, hanno confermato o smentito queste voci di corridoio.

Altre invece ipotizzano il ritorno di Temuera Morrison nel ruolo di Boba Fett, cacciatore di taglie nemico principale nella trilogia originale di Star Wars. Confermati invece gli attori Timothy Olyphant e Katee Sackhoff. Il primo in un ruolo ancora sconosciuto, mentre il secondo interpreterà Bo-Katan Kryze, apparsa anche nella serie animata Star Wars Rebels.

Molti fan della serie stanno ipotizzando una sorta d’incontro e sovrapposizione fra il mondo di The Mandalorian e quello delle serie animate Star Wars The Clone Wars e Star Wars Rebels. Questa possibilità non sarebbe da escludere per via di Moff Gideon e Ahsoka, personaggi che appartengono esclusivamente all’universo della serie animata.

Non ci resta che aspettare la seconda stagione per capire che cosa succederà, così da immergerci di nuovo nelle avventure spaziali del cacciatore di taglie mandaloriano.