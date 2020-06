Daredevil, la serie: il cast e la recensione della stagione 1

Daredevil, serie netflix, stupisce con una splendida prima stagione sul vigilante mascherato Matt Murdock, che sventa il crimine.

Nell’aprile 2015 Netflix produce e distribuisce la prima stagione di Daredevil, il vigilante mascherato sotto cui si nasconde l’avvocato cieco Matt Murdock. Il successo è immediato e fa capire ai chief creativi di Netflix come fosse giunto il tempo, non solo di affittare i diritti dei classici e dei titoli del momento, ma di avere anche dei prodotti propri, definiti successivamente Originals Netflix.

Il cast di Daredevil

Dopo i rovinosi film sul Daredevil di Ben Affleck e sull’Elektra con Jennifer Gardner nei primi 2000, è stato un rischio enorme riproporre una serie su Daredevil, soprattutto per la scelta del cast che doveva far dimenticare l’infausto passato.

Charlie Cox è perfetto nel ruolo del protagonista Matt Murdock, diventato cieco da bambino e che dall’incidente ha ereditato un’udito che gli permette di vedere e muoversi anche meglio di un normale essere umano. Diventato avvocato per aiutare i più deboli, di notte si veste di rosso per fermare i criminali, oltre i limiti nei quali la legge non può intervenire.

Perfettamente credibile nonostante lo sguardo fisso da cieco, Cox conquista fin dalla sua prima scena.

Ad affiancarlo un bravo e spontaneo Elden Henson nel socio e nell’amico Foggy, e Deborah Ann Woll, più bella che brava, che interpreta la segretaria Karen, grata ai due neo avvocati per essere stata scagionata da un omicidio in cui era stata incastrata.

A sancire la bravura della scelta del cast, per il cattivo della serie c’è l’attore Vincent D’Onofrio (da giovane il “Palla di lardo” nel Fullmetal Jacket di Stanley Kubric), che interpreta il gangster Wilson Fisk.

Gargantuesco con lo sguardo torvo, il vestiario ricercato e il cranio pelato, D’Onofrio impersona tutti i valori morali che l’avvocato vigilante combatte da tutta la vita: crudeltà, egocentrismo e sfruttamento dei più deboli.

La recensione della stagione 1

Tratto dal personaggio Marvel creato personalmente dalla matita di Stan Lee, uno dei capisaldi del fumetto americano, la stagione 1 di Daredevil ha il compito di introdurre i protagonisti nel loro contesto. Nella città di New York, Matt Murdock, per via della corruzione dilagante, scopre di non poter difendere in tribunale i suoi clienti pro bono, e sfrutta i poteri sovrannaturali, ricevuti come indennizzo per la morte del padre e della perdita della vista.

Da qui Daredevil si lancerà in una crociata per epurare New York dal marciume politico e criminale, sempre supportato dai fedelissimi Foggy e Karen, ignari però della sua identità segreta da vigilante. I successi di Daredevil faranno arrabbiare il gangster Wilson Fisk, che farà di tutto per distruggere lui e i valori che rappresenta.

La serie brilla per gli ambienti realistici e per l’atmosfera malinconica, ma il punto di forza è una sceneggiatura accurata e puntuale. La stagione 1 non ha paura di prendersi dei momenti di riflessione, a discapito dell’action frenetico, elemento tipico dei prodotti supereroistici.

Lo scavo psicologico dei personaggi, ottimamente interpretati, non fa mai perdere allo spettatore la voglia di continuare la visione e anzi rimaniamo rapiti dallo scontro ideologico fra Murdock/Daredevil e il suo rivale. Un Kipling del resto, che è un cattivo eccezionale e sfaccettato, con cui lo spettatore rischia di empatizzare.

In conclusione: Daredevil è una serie che dovette assolutamente recuperare, che siate amanti o detrattori del genere dei supereroi.