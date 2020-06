L'uscita della stagione 3 di Dark è il 27 giugno su Netflix. La serie fantascientifica sui viaggi nel tempo non avrà una quarta stagione.

Il 27 giugno arriva su Netflix la stagione 3 di Dark. Creata nel 2017 e di genere fantascientifico, la serie conquista anno dopo anno sempre più spettatori ed esplora i viaggi nel tempo e i paradossi spazio-temporali. Nella piccola cittadina tedesca di Winden, dopo la scomparsa di un bambino, Jonas imbocca una misteriosa grotta e uscendo si ritrova a Winden…ma 33 anni prima! Da qui parte la cervellotica trama creata da Jantje Friese e da Baran Bo Odar, regista degli episodi.

“Dark non è una serie, ma un’esperienza di vita”, commentano così milioni di fan nel mondo. L’ingrediente segreto del suo successo sono i misteri che avvolgono la storia. Dark diventa una vera e propria sfida di intelligenza: lo spettatore riuscirà a trovare la soluzione prima dell’episodio finale?

Uscita di Dark

Il rilascio su Netflix è in data 27 giugno. La data non è casuale, perché corrisponde, con un gioco metanarrativo, al giorno dell’Apocalisse che spazzerà via Winden e muterà irrimediabilmente l’umanità. “L’inizio è la fine e la fine è l’inizio”, così recita la frase che rappresenta al meglio il delirante districarsi della trama.

Anticipazioni sulla stagione 3

Il trailer è stato rilasciato il 26 maggio sui canali ufficiali di Netflix. Neanche il Covid-19 è riuscito a fermarne la produzione, perché le riprese erano già concluse a metà aprile, periodo di massima diffusione del virus.

In questa terza e ultima stagione ritorneranno tutti i personaggi principali: Louis Hofmann nel ruolo di Jonas, l’attore Mark Waschke nell’ambiguo prete Noah, mentre, la tedesca di origine italiana, Lisa Vicari vestirà ovviamente il ruolo di Martha, anche per via del finale shock della seconda stagione.

Teorie sulla stagione 3

Seguendo lo stile enigmatico della serie, le sole anticipazioni su Dark arrivano dal trailer ufficiale, uscito il 26 maggio. Trailer che nasconde diversi punti di interesse. Innanzitutto, lo scontro finale sarà tra l’organizzazione Sic Mundus, con a capo l’anziano Adam, e i ribelli guidati dal giovane Jonas.

In questa stagione 3 il passato verrà cambiato, ma diversamente da come è stato fatto nella serie fino a questo momento.

In un fugace frame, si mostra una scena della prima stagione, dove Jonas corre ma all’indietro e con l’effetto reverse, come per indicare che questo finale possa azzerare tutti gli eventi delle prime due stagioni. L’idea della serie di plasmare lo spazio-tempo, è affine anche al seducente concept di Tenet, l’attesissimo film in uscita in America il 15 luglio, diretto da Christoper Nolan, l’apprezzato regista di Interstellar, Inception e il Batman di Christian Bale.

Un ultima suggestione: Martha indossa l’impermeabile giallo di Jonas. Che cosa significa? La morte del ragazzo? O semplicemente una coincidenza? Forse lo è, ma in Dark nulla è frutto del caso.