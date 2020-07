A giorni uscirà il film prodotto da Netflix che parlerà di un gruppo di soldati immortali protettori dell'ordine mondiale.

In uscita il 10 luglio, Netflix annuncia il film The old guard, tratto dall’omonimo fumetto statunitense scritto da Greg Rucka e disegnato da Leandro Fernandez.

La piattaforma ha postato sui canali ufficiali diverso materiale sul film, come il trailer e le foto dal set, rivelando anche gli attori del cast, su cui spiccano la bellissima Charlize Theron e il nostro Luca Marinelli, all’esordio in terra hollywoodiana dopo la straordinaria performance nel film Martin Eden.

Una rarità assoluta, visto che gli attori italiani non vengono chiamati in grandi progetti internazionali, soprattutto in America, con le eccezioni di Pierfrancesco Favino, nei film Rachel e The catcher was a spy, o Claudio Santamaria comparso per esempio nel primo film del Bond di Daniel Craig, Casino royale del 2006.

Il cast e la trama del film

Con le riprese iniziate in Europa a maggio dell’anno scorso, The old guard è ormai pronto ad uscire sulla piattaforma. Netflix, dopo aver acquistato i diritti del fumetto, ha subito annunciato che Charlize Theron, protagonista di Bombshell, il controverso film sugli scandali di Fox news nel 2016, interpreta la protagonista Andy (Andromaca di Scizia), con al suo fianco l’attrice Kiki Layne nel ruolo della coprotagonista Neil Freeman.

Nel maggio 2019 si sono aggiunti al cast anche Marwan Kenzari, Matthias Schoenaerts e lo stesso Marinelli.

L’orgoglio italiano interpreterà Nicolò di Genova, un ex prete genovese morto nel 1099 durante le crociate e tornato in vita. La regia del progetto è stata affidata alla regista afroamericana Gina Prince-Bythewood, conosciuta principalmente per il dramma del 2000 dal titolo Love & Basketball, prodotto e supportato dal noto regista Spike Lee.

Sulla base del fumetto, Andy (Charlize Theron) è una guerriera millenaria che guida la “Vecchia guardia”, da qui il titolo dell’opera, un gruppo di soldati immortali uccisi durante le più importanti e sanguinose guerre della Storia e ritornati dall’oltretomba con più furia e dolore di quanto avessero in vita.

La loro missione è quella di vigilare per proteggere l’umanità.

A minacciarli ci sarà un’altra associazione di immortali, al servizio però dell’esercito americano. E come se non bastasse, il gruppo guidato da Andy dovrà affrontare dei criminali che vogliono carpire il loro segreto e privarli della vita eterna.

Che cosa dobbiamo aspettarci?

Guardando il trailer e il materiale pubblicitario pubblicato sui profili social di Netflix, ci possiamo attendere un film d’azione con scene adrenaliniche di lotta in classico stile cinecomic, supportate da acrobazie mozzafiato e inseguimenti all’ultimo respiro. Anche se la visione del trailer non esclude che il film possa avere anche un taglio drammatico.

Il gruppo di personaggi capeggiati da Charlize Theron sembra una sorta di famiglia con i superpoteri, sul modello del fumetto Marvel degli X-Men, nella tipica situazione di dover salvare una società che ti disprezza, non dandoti alcun riconoscimento per i tuoi sforzi.

Al centro della trama potrebbe esserci il tema dell’immortalità: vivere per centinaia di anni, vedendo, epoca dopo epoca, morire tutti gli affetti più cari è davvero un dono del cielo? Scopriamolo il 10 luglio su Netflix.