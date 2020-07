Il 15 luglio arriva su Sky la 5 stagione della serie tv francese Le Bureau - sotto copertura con protagonista Mathieu Kassovitz

Da mercoledì 15 luglio, Sky Atlantic manderà in onda la quinta stagione di Le Bureau – sotto copertura, l’acclamata serie tv francese trasmessa per la prima volta nel 2015 su Canal + con Mathieu Kassovitz, l’enfant terrible del cinema francese acclamato sia come attore per Il favoloso mondo di Amelie del 2001 o Il quinto elemento di Luc Besson, sia come regista per L’odio e I fiumi di porpora.

Le prime quattro stagioni

La serie tv è avvincente, ricca di suspence e colpi di scena, dove i personaggi non sono mai quelli che sembrano e dove la menzogna regna sovrana.

Il personaggio centrale della serie è Guillaume Debailly, (Mathieu Kassowitz), un abile funzionario del Bureau des Legendes, una sezione del servizio d’intelligence DGSE per le missioni all’estero che, dopo sei anni sotto copertura in Siria col nome in codice di Malotru, torna a Parigi mantenendo la falsa identità di Paul Lefebvre senza riuscire ad adattarsi alla vita che conduceva prima.

Il suo rifiuto per le regole e l’amore per Nadia el Mansour (Zineb Triki) , la donna esperta in storia e geografia conosciuta in missione a Damasco, lo portano a spingersi in situazioni ambigue e pericolose “non autorizzate” dal Bureau come, per esempio, l’accordo con la Cia per salvare la sua amante caduta nelle mani dei servizi segreti siriani che la sospettano di connivenza con il nemico francese.

Le anticipazioni sulla quinta stagione

La storia, che sarà trasmessa tra meno di una settimana su Sky Atlantic, riprende dal momento in cui JJA, direttore della sicurezza interna del DGSE torna alla guida del Bureau des Legendes, dopo che Marie-Jeanne, il suo predecessore, è in Egitto per una missione segreta come responsabile di un hotel di lusso.

L’insediamento di JJA coincide con la terribile notizia (già anticipata nel finale della quarta stagione) della condanna a morte di Paul Lefebvre da parte dei jihadisti islamici per l’attentato che l’uomo ha compiuto con successo contro il loro capo, saltato in aria per l’esplosione di una bomba.

L’agente riesce a salvarsi e quando rientra in Francia per ritrovarsi con la figlia, i suoi vecchi colleghi Jeanne-Marie e Sisteron e la sua amata Nadia, assiste a un evento drammatico che distruggerà le sue certezze: l’assassinio, da parte dei servizi siriani, della sua compagna, sospettata di connivenza con il nemico francese.

Un finale che in Francia, dove la serie è già stata trasmessa su Canal + qualche mese fa, ha creato polemiche e reazioni negative da parte dei suoi fan.

Sarà così anche in Italia?

Nella quinta stagione oltre all’attore Malotru, completano il cast Sara Giraudeau (l’agente esperta di sismologia Marina Loiseau), Florence Loiret-Caille (Marie-Jeanne Duthilleul), Jonathan Zaccaï (l’agente Raymond Sisteron), Matthieu Amalric (James Jesus Angleton detto JJA, ex direttore del controspionaggio della CIA), Artus (Jonas Maury), Gilles Cohen (Marc “MAG” Lauré).

Non c’è nessuna new entry ad accezione di Jacques Audiard, il regista francese vincitore della Palma d’oro per il film Deephan – Una nuova vita, che ha scritto e diretto alcuni episodi della nuova serie, insieme ai loro creatori.