La dea fortuna: cast e recensione del film di Özpetek

La dea fortuna è l'ultimo film di Ferzan Özpetek. vincitore di due premi ai David di Donatello del 2020. Ecco il cast e la recensione del film

É disponibile on demand La dea fortuna, il nuovo film dell’apprezzato regista Ferzan Özpetek, noto soprattutto per pellicole come Le fate ignoranti, Saturno contro e Napoli velata. Nel 2020, il film ha vinto 2 David di Donatello e 3 Nastri d’Argento con premi per la miglior attrice protagonista per Jasmine Trinca e la miglior colonna sonora o canzone per l’artista Aostano Diodato.

Il cast

Gli attori de La dea fortuna sono il punto di forza del film. Nella storia, la coppia omosessuale è composta da Edoardo Leo e Stefano Accorsi, bravissimi nel far trasparire un rapporto intenso quanto problematico.

Ma a prendere la scena c’è una straordinaria Jasmine Trinca (la miglior attrice italiana di questa generazione), che con la sua “Annamaria” è il punto d’incontro di tutte le scene migliori del film, nonostante compaia meno rispetto ai due protagonisti maschili.

Nei ruoli secondari troviamo una brava ed esperta Barbara Alberti, che veste i panni della severa madre di Annamaria, e le sorprendenti interpretazioni dei giovanissimi Sara Ciocca ed Edoardo Brandi nei panni di Martina e Alessandro, i figli Annamaria.

La trama del film

La dea fortuna racconta la vita di Alessandro e Arturo, una coppia omosessuale che nonostante le difficoltà sembra avere una vita felice. A sostenerli ci sono un largo gruppo di amici, che con il tempo sono diventati una vera e propria famiglia.

Ma l’elemento più importante è sicuramente Annamaria,una madre single che cresce due bambini e che nutre un affetto smisurato verso Alessandro e Arturo, a tal punto da affidar loro, temporaneamente, la custodia dei bambini, nel periodo in cui la donna è costretta a stare in ospedale per dei controlli.

Ma la relazione fra Alessandro e Arturo non è solida come sembra, e la convivenza fra i due uomini e i figli di Annamaria risulta spesso difficile. A complicare le cose si aggiunge la salute sempre più cagionevole di Annamaria.

I due uomini, per il bene di Annamaria e dei suoi bambini, dovranno trovare il modo di superare il passato e ritrovare quelle emozioni che li hanno fatto innamorare.

La recensione de La dea fortuna

In questo film Özpetek colpisce nel segno.

Innanzitutto il tema dell’omosessualità è ben gestito perché non viene mai ostentato, come per esempio in Mine vaganti, il lavoro del regista del 2010 con Riccardo Scamarcio protagonista. In La dea fortuna il tema del sesso non viene mai mostrato, ma solo sfiorato per mettere al centro il dramma di due uomini fragili e insicuri, che hanno come unico punto di riferimento il personaggio di Jasmine Trinca.

La sua Annamaria appare come una roccia a cui i due uomini devono aggrapparsi e da cui però devono imparare a vivere, perché la malattia della donna è la loro prova finale per conoscere la felicità, prima di tutto con loro stessi e poi con gli altri.

La sceneggiatura del regista è molto delicata ed intimista, anche grazie alla splendida colonna sonora di Diodato, dal titolo La vita è meravigliosa, che riesce a sottolineare questa travolgente malinconia che pervade il film.

Peccato per il finale, dove si abbandona questo splendido esercizio di stile per lanciarsi in qualcosa di più sensazionalistico, con una critica politica decisamente fuori luogo rispetto al resto dell’opera.